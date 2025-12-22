Sognava di fare il medico, è morto dopo una serata trascorsa con gli amici. Tragico incidente nella notte ad Arcugnano in provincia di Vicenza, lungo via San Bernardino, nei pressi del civico 45. Verso le 22:30 un’autovettura con a bordo quattro giovani – tre diciannovenni e una ragazza di 17. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Schianto nella notte, muore un 19enne: tre ragazzi in ospedale

