Scende dall’auto in panne poi l’orrore in un secondo | muore davanti agli occhi di figlia e marito

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, la provincia di Brindisi è stata teatro di una tragica vicenda. Un incidente improvviso ha coinvolto una famiglia, con un'auto in panne che si è trasformata in una scena drammatica. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando dolore e sgomento tra i presenti.

L’asfalto della provincia di Brindisi è diventato teatro di una tragedia atroce nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio. Un destino crudele ha spezzato la vita di una donna di 76 anni lungo la strada provinciale che congiunge Francavilla Fontana a Oria. La vittima, identificata come Eva Patisso, residente proprio a Oria, ha trovato la morte in circostanze drammatiche, sotto lo sguardo impotente dei suoi cari. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, la donna viaggiava insieme al marito e alla figlia a bordo di una Fiat 600 quando il mezzo ha iniziato a manifestare un’avaria meccanica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

