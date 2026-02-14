Scazzottata alla stazione di Cisterna | arriva la volante della polizia

Una rissa scoppiata alla stazione di Cisterna ha portato sul posto una volante della polizia, chiamata dalla sala operativa della questura. La lite è iniziata tra alcuni uomini che si sono improvvisamente affrontati, causando scompiglio tra i pendolari in attesa del treno. La polizia è riuscita a calmare la situazione e a identificare i coinvolti.

Protagonisti un uomo di nazionalità ucraina e un moldavo, entrambi in stato di ebbrezza. Nei loro confronti sarà valutata l'adozione di misure di prevenzione personali Una rissa avvenuta alla stazione ferroviaria di Cisterna ha richiesto l'intervento di una volante del commissariato, allertata dalla sala operativa della questura. L'episodio si è verificato durante l'ora di punta, in una zona molto frequentata della città. Sul posto i poliziotti hanno trovato i due protagonisti della lite. Di fronte alla richiesta di esibire i documenti, entrambi hanno dichiarato di esserne sprovvisti e uno dei due ha opposto resistenza nel tentativo di eludere il controllo e l'accompagnamento negli uffici.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un uomo di 30 anni è stato arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli dopo aver aggredito i poliziotti e danneggiato una volante.

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha firmato cinque Daspo

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sangue e sedie spaccate alla stazione di Ivrea: rissa violenta al Buffet di Adriano Vaglio; Scoppia rissa alla stazione. Uomo ferito alle spalle; Ivrea, rissa davanti al bar della stazione: danneggiati sedie e tavolini; Calci, pugni e sedie: rissa choc nel dehors del Buffet della Stazione di Ivrea.

Sangue e sedie spaccate alla stazione di Ivrea: rissa violenta al Buffet di Adriano VaglioLa scazzottata nel dehors. Tavolini distrutti, sangue nei bagni. Il titolare Adriano Vaglio: «Sono sempre più depresso. Questa non è vita». De Stefano sul posto: «La zona rossa non basta, serve un pre ... giornalelavoce.it

Scazzottata in stazione. Arrivano due vigilesse e le minaccia con la bottigliaIntervento della polizia locale alla stazione ferroviaria di Monza: dopo le minacce armato di bottiglia, è stato fermato un trentatreenne di origini gambiane. Accade tutto nel pomeriggio di mercoledì ... ilgiorno.it

#Ivrea, botte da orbi vicino alla stazione! Ancora una rissa che ha visto protagonisti alcuni ragazzi, culminata con un arresto e una denuncia. Scopri di più: [Ivrea - Botte tra ragazzi vicino alla stazione](https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/ivrea-riss facebook