Aggredisce i poliziotti e danneggia la volante | 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è stato arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli dopo aver aggredito i poliziotti e danneggiato una volante. Alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di sfuggire al controllo, ma è stato prontamente raggiunto e coinvolto in una colluttazione. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per placare la situazione.

L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di eludere il controllo ed è fuggito: raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

aggredisce poliziotti danneggia volanteAggredisce i poliziotti e danneggia la volante: 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli - L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di eludere il controllo ed è fuggito: raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Poliziotti Danneggia Volante