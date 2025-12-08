Aggredisce i poliziotti e danneggia la volante | 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli

Un uomo di 30 anni è stato arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli dopo aver aggredito i poliziotti e danneggiato una volante. Alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di sfuggire al controllo, ma è stato prontamente raggiunto e coinvolto in una colluttazione. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per placare la situazione.

L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di eludere il controllo ed è fuggito: raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un 49enne rifiuta di andarsene, aggredisce i poliziotti e paralizza il servizio sanitario in una serata di tensione crescente - facebook.com Vai su Facebook

Detenuto aggredisce due poliziotti penitenziari nel carcere di Castrovillari mentre va a telefonare alla famiglia Vai su X

Aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: 30enne arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli - L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di eludere il controllo ed è fuggito: raggiunto, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti ... Scrive fanpage.it