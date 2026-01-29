La maxi scazzottata fra adolescenti dopo le denunce arriva per tutti il Daspo Willy

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha firmato cinque Daspo

Cinque Daspo “Willy” sono stati firmati, dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, a carico di altrettanti minorenni coinvolti, lo scorso 14 dicembre, in una maxi rissa scoppiata in piazza Sant'Angelo a Licata. Maxi scazzottata fra adolescenti: nessuno collabora alle indagini, ma ci sono le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Willy Ragazzini

Una rissa avvenuta in piazza Sant'Angelo a Licata ha coinvolto diversi adolescenti, generando preoccupazione nel centro della movida.

A seguito di una violenta rissa tra giovani in piazza Cairoli, Brindisi, e delle relative denunce, la Questura ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di alcuni dei coinvolti, tutti di origine egiziana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Willy Ragazzini

Argomenti discussi: Maxi scazzottata fra adolescenti: nessuno collabora alle indagini, ma ci sono le telecamere: 5 denunciati; Maxi rissa fra clienti e dipendenti. Sigilli a un bar di Desenzano; Calci, pugni, spintoni e urla. Un’altra maxi rissa in centro. Il sindaco: Fate denuncia; Lucca, maxi-rissa in strada: pugni e spinte in mezzo al traffico.

Il giovane viola il Daspo Willy e il gestore del locale viene sanzionato per mancanza di licenza A... #DASPO #Rissa #vibovalentia - facebook.com facebook