La maxi scazzottata fra adolescenti dopo le denunce arriva per tutti il Daspo Willy
Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha firmato cinque Daspo
Cinque Daspo “Willy” sono stati firmati, dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, a carico di altrettanti minorenni coinvolti, lo scorso 14 dicembre, in una maxi rissa scoppiata in piazza Sant'Angelo a Licata. Maxi scazzottata fra adolescenti: nessuno collabora alle indagini, ma ci sono le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Maxi scazzottata fra adolescenti: nessuno collabora alle indagini, ma ci sono le telecamere: 5 denunciati
Una rissa avvenuta in piazza Sant'Angelo a Licata ha coinvolto diversi adolescenti, generando preoccupazione nel centro della movida.
Violenta rissa tra giovani in piazza: dopo le denunce, arrivano i Daspo
A seguito di una violenta rissa tra giovani in piazza Cairoli, Brindisi, e delle relative denunce, la Questura ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di alcuni dei coinvolti, tutti di origine egiziana.
