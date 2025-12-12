Carcere di Avellino ritrovati telefoni e coltello a serramanico

Nel carcere di Avellino sono stati rinvenuti telefoni cellulari e un coltello a serramanico, come comunicato da Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi. Il ritrovamento evidenzia le sfide legate alla sicurezza e alla sorveglianza all’interno della struttura penitenziaria.

Detenuti con il telefonino è successo di nuovo al carcere di Avellino

