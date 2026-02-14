Scalia Volley a Letojanni per rialzarsi e ritrovare fiducia

La squadra di Scalia Volley si prepara a giocare a Letojanni dopo aver incassato alcune sconfitte recenti. La squadra vuole dimostrare di poter reagire e tornare a vincere, lavorando duramente in allenamento. Questa partita rappresenta un’occasione importante per ritrovare sicurezza e riprendere il cammino.

Tanta voglia di riscatto in casa Scalia Volley alla vigilia della delicata trasferta di questa sera a Letojanni, valida per il campionato di Serie B. La squadra allenata da Tani Frinzi Russo vuole lasciarsi alle spalle l’imprevista battuta d’arresto subita una settimana fa contro Palermo e tornare subito a muovere la classifica. Il gruppo ha ritrovato gli atleti assenti nell’ultimo turno e ha preparato con grande concentrazione la sfida in terra messinese. L’obiettivo è mettere in campo una prova di carattere, cancellare le incertezze emerse nella gara interna e dimostrare che lo scivolone casalingo è stato soltanto un episodio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scalia Volley Sciacca annuncia l’ingaggio di Filip Ilic, promettente talento internazionale, in vista della ripresa del campionato di Serie B 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pallavolo, Scalia Volley Sciacca cade nettamente in casa contro il Palermo - Autore: Calogero Parlapiano | Sport; Scalia Volley Sciacca , brutto scivolone al Pala Roccazzella contro Palermo; Volley, la Rossopomodoro Palermo conquista Sciacca.

Il Volley Letojanni passa a Termini Imerese. Successo dedicato a SoraciIl Volley Letojanni sfoggia il sorriso tipico dei tre punti, con dedica speciale al team manager Soraci, lontano fisicamente dalla squadra. Balsamo e compagni scendono in campo con il sestetto base ... messinasportiva.it

Volley, la Rossopomodoro Palermo riparte da SciaccaRiprende il campionato serie di B maschile, i biancoverdi su un campo difficile. Debutta l’ala Lombardo, tornato a casa per dare una spinta verso la salvezza ... palermotoday.it

Dopo quasi un mese di assenza tra le mura amiche si torna al PalaBarca per la seconda giornata del girone di ritorno di serie B maschile e sarà il primo di due incontri consecutivi casalinghi, avversario di turno la Scalia Volley Sciacca del tecnico Frinzi Russo facebook