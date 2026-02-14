Scalia Volley a Letojanni per rialzarsi e ritrovare fiducia

La squadra di Scalia Volley si prepara a giocare a Letojanni dopo aver incassato alcune sconfitte recenti. La squadra vuole dimostrare di poter reagire e tornare a vincere, lavorando duramente in allenamento. Questa partita rappresenta un’occasione importante per ritrovare sicurezza e riprendere il cammino.

Tanta voglia di riscatto in casa Scalia Volley alla vigilia della delicata trasferta di questa sera a Letojanni, valida per il campionato di Serie B. La squadra allenata da Tani Frinzi Russo vuole lasciarsi alle spalle l'imprevista battuta d'arresto subita una settimana fa contro Palermo e tornare subito a muovere la classifica. Il gruppo ha ritrovato gli atleti assenti nell'ultimo turno e ha preparato con grande concentrazione la sfida in terra messinese. L'obiettivo è mettere in campo una prova di carattere, cancellare le incertezze emerse nella gara interna e dimostrare che lo scivolone casalingo è stato soltanto un episodio.

