Scalia Volley rinforza il roster | arriva la potenza nordica Filip Ilic
Scalia Volley Sciacca annuncia l’ingaggio di Filip Ilic, promettente talento internazionale, in vista della ripresa del campionato di Serie B 2026. Il giovane atleta nordico rafforza il roster, portando esperienza e determinazione per affrontare la futura stagione. L’arrivo di Ilic rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della squadra, puntando a risultati sempre più competitivi nel campionato nazionale.
Con il 2026 Scalia Volley Sciacca ha formalizzato l’ingaggio di Filip Ilic, giovane talento internazionale che andrà a rinforzare il roster in vista della ripresa del campionato di Serie B. Ilic, schiacciatore di posto 4, è alto 194 cm e compirà 20 anni a febbraio. Proveniente dalle Isole Faroe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Neres-Hojlund la strana coppia che funziona: tanto brasiliano e potenza nordica (Corsport)
Leggi anche: Volley: Scalia Sciacca sfida la capolista Aquila Bronte
Scalia Volley rinforza il roster: arriva la potenza nordica Filip Ilic.
Scalia Volley, potenza nordica: il Nazionale Ilic per la seconda parte di stagione - Con il 2026 Scalia Volley Sciacca ha formalizzato l’ingaggio di Filip Ilic, giovane talento internazionale che andrà a rinforzare il roster in vista della ripresa del campionato di Serie B. grandangoloagrigento.it
Volley Mercato: Adhuo Malual rinforza il roster di Monviso - Nel nuovo roster della squadra allenata da Marchiaro ci sarà l'opposto Adhuoljok Majak Malual classe 2000, alta 190 cm, che lo scorso anno ... corrieredellosport.it
Volley Mercato: Nicolò Ciccolella rinforza il roster di Ravenna - La società giallorossa ha ingaggiato Nicolò Ciccolella, ventunenne centrale di 202 cm. corrieredellosport.it
Buon Anno da Scalia Volley Sciacca! Che il 2026 sia un anno di nuove sfide, grandi emozioni e traguardi da conquistare insieme. Continuiamo a crescere, a lottare su ogni pallone e a vivere la pallavolo con la stessa passione di sempre. Insieme, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.