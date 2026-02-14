Scacco alla contraffazione Gira con 654 monete da 2 euro Ma sono tutte false arrestato

Un uomo cinese è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con 654 monete da 2 euro false. La polizia ha intercettato il suo tentativo di usare le monete contraffatte in un negozio di alimentari nel centro città. Questa operazione dimostra come la contraffazione si sia allargata oltre i settori tradizionali, coinvolgendo anche la falsificazione di denaro e documenti.

La contraffazione non si limita a capi di abbigliamento e borse di brand costosi. I cinesi estendono quanto più possibile questa pratica anche ad altri settori: dai soldi falsi fino ai documenti di identità e ai pagamenti fasulli. Insomma un mercato che si implementa grazie a personaggi come un cinese di 29 anni trovato con 654 monete da due euro false. Soldi che potrebbero essere finiti anche nelle tasche e nei borsellini di molti pratesi. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri durante il corso di un'operazione tesa a contrastare la contraffazione. Il 29enne è stato fermato nella tarda serata di lunedì 9 quando è stato sorpreso dalle forze dell'ordine mentre si trovava a bordo di una Peugeot 208, in sosta e con i fari accesi in una strada appartata e poco illuminata, in un parcheggio vicino ad un cimitero.