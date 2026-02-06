’Siena fa Scacco Matto’ Storia tornei incontri e AI

Torna a Siena l’evento dedicato agli scacchi, “Siena fa Scacco Matto”. Dopo il successo della prima edizione, il Santa Maria della Scala si riempie di appassionati e curiosi. La manifestazione propone partite storiche, tornei e incontri con esperti, ma anche approfondimenti su intelligenza artificiale, arte e spettacolo legati al mondo degli scacchi. Un appuntamento che unisce passato e futuro, attirando pubblico di tutte le età.

Dalla storia più antica alle frontiere dell'intelligenza artificiale, passando per arte, fotografia, spettacolo e grandi competizioni: torna 'Siena fa Scacco Matto', l'evento dedicato al mondo degli scacchi che, dopo il successo della prima edizione, anima nuovamente il Santa Maria della Scala. La seconda edizione della manifestazione si svolgerà da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio, con ingresso gratuito, nelle sale del complesso museale trasformate per cinque giorni in un laboratorio culturale aperto a tutti. Partendo dal gioco degli scacchi, l'evento costruisce un vero e proprio viaggio nel tempo, capace di intrecciare passato e futuro.

