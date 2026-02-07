’Siena fa Scacco Matto’ Cinque giorni di eventi

Da lanazione.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Siena è iniziata la seconda edizione di ’Siena fa Scacco Matto’. L’evento dedicato agli scacchi si svolge in città per cinque giorni, con numerosi tornei, workshop e incontri. La manifestazione, che ha già riscosso successo nella prima edizione, si ripresenta con tante novità e un programma molto fitto. La piazza centrale si anima di appassionati e curiosi pronti a sfidarsi o seguire le partite dei grandi maestri.

Tutto pronto per la seconda edizione di ’Siena fa Scacco Matto’, l’evento dedicato agli scacchi che bissa la fortunata edizione 2025 con tante novità e un programma ricchissimo. Gioco, divertimento, tecnologia, storia, spettacolo e arte: tutto questo è la seconda edizione della rassegna, realizzato dalla Mens Sana Scacchi con il contributo del Comune di Siena al complesso museale del Santa Maria della Scala. Da mercoledì a domenica prossima con ingresso libero, gli spazi del VI livello del Museo e nella sala Italo Calvino (VII livello) diventeranno il cuore di una manifestazione dalle mille sfaccettature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217siena fa scacco matto8217 cinque giorni di eventi

© Lanazione.it - ’Siena fa Scacco Matto’. Cinque giorni di eventi

Approfondimenti su Siena fa Scacco Matto

’Siena fa Scacco Matto’. Storia, tornei, incontri e AI

Torna a Siena l’evento dedicato agli scacchi, “Siena fa Scacco Matto”.

Trevisani consiglia l’Inter: «Fa scacco matto con due innesti. Deve cambiare il portiere e anche…»

Trevisani analizza le strategie dell’Inter, evidenziando le modifiche necessarie per migliorare le possibilità di vittoria, tra cui il cambio del portiere e altri innesti chiave.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Siena fa Scacco Matto

Argomenti discussi: Siena fa (di nuovo) Scacco Matto; Dalla storia al futuro attraverso il gioco: al Santa Maria della Scala la seconda edizione di Siena fa Scacco Matto; ’Siena fa Scacco Matto’. Cinque giorni di eventi; ’Siena fa Scacco Matto’. Storia, tornei, incontri e AI.

siena fa scacco mattoSiena, dall’11 febbraio: Siena fa scacco mattoGioco, divertimento, tecnologia, storia, grande spettacolo e arte: tutto questo è la seconda edizione di Siena fa Scacco Matto, l’evento dedicato al mondo degli scacchi che anche quest’anno torna ad a ... mediterranews.org

siena fa scacco mattoAl Santa Maria della Scala la II edizione di ‘Siena fa Scacco Matto’Dai pezzi antichi fino a tornei straordinari, passando dall’arte alle nuove tecnologie Riceviamo e pubblichiamo. Gioco, divertimento, tecnologia, storia, grande spettacolo e arte: tutto questo è la se ... expartibus.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.