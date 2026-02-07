’Siena fa Scacco Matto’ Cinque giorni di eventi

Questa mattina a Siena è iniziata la seconda edizione di ’Siena fa Scacco Matto’. L’evento dedicato agli scacchi si svolge in città per cinque giorni, con numerosi tornei, workshop e incontri. La manifestazione, che ha già riscosso successo nella prima edizione, si ripresenta con tante novità e un programma molto fitto. La piazza centrale si anima di appassionati e curiosi pronti a sfidarsi o seguire le partite dei grandi maestri.

Tutto pronto per la seconda edizione di ’Siena fa Scacco Matto’, l’evento dedicato agli scacchi che bissa la fortunata edizione 2025 con tante novità e un programma ricchissimo. Gioco, divertimento, tecnologia, storia, spettacolo e arte: tutto questo è la seconda edizione della rassegna, realizzato dalla Mens Sana Scacchi con il contributo del Comune di Siena al complesso museale del Santa Maria della Scala. Da mercoledì a domenica prossima con ingresso libero, gli spazi del VI livello del Museo e nella sala Italo Calvino (VII livello) diventeranno il cuore di una manifestazione dalle mille sfaccettature. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Siena fa Scacco Matto’. Cinque giorni di eventi Approfondimenti su Siena fa Scacco Matto ’Siena fa Scacco Matto’. Storia, tornei, incontri e AI Torna a Siena l’evento dedicato agli scacchi, “Siena fa Scacco Matto”. Trevisani consiglia l’Inter: «Fa scacco matto con due innesti. Deve cambiare il portiere e anche…» Trevisani analizza le strategie dell’Inter, evidenziando le modifiche necessarie per migliorare le possibilità di vittoria, tra cui il cambio del portiere e altri innesti chiave. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Siena fa Scacco Matto Argomenti discussi: Siena fa (di nuovo) Scacco Matto; Dalla storia al futuro attraverso il gioco: al Santa Maria della Scala la seconda edizione di Siena fa Scacco Matto; ’Siena fa Scacco Matto’. Cinque giorni di eventi; ’Siena fa Scacco Matto’. Storia, tornei, incontri e AI. Siena, dall’11 febbraio: Siena fa scacco mattoGioco, divertimento, tecnologia, storia, grande spettacolo e arte: tutto questo è la seconda edizione di Siena fa Scacco Matto, l’evento dedicato al mondo degli scacchi che anche quest’anno torna ad a ... mediterranews.org Al Santa Maria della Scala la II edizione di ‘Siena fa Scacco Matto’Dai pezzi antichi fino a tornei straordinari, passando dall’arte alle nuove tecnologie Riceviamo e pubblichiamo. Gioco, divertimento, tecnologia, storia, grande spettacolo e arte: tutto questo è la se ... expartibus.it Canale 3. . Siena fa Scacco Matto” torna con la seconda edizione al Santa Maria della Scalla. Da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio, torna la grande manifestazione dedicata agli scacchisti, con tornei, mostre e spettacoli. Ce ne parla l’organizzatore e presi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.