Il Comune di Napoli punta sulla cultura | stanziati 3 milioni di euro di investimenti

Il Comune di Napoli investe 3 milioni di euro nella promozione culturale, con avvisi pubblici come “Cultura Napoli 2026” e “Cultura è partecipazione”. Questi strumenti favoriscono iniziative nelle dieci Municipalità e stimolano un dialogo costante con gli operatori del settore, puntando a rafforzare il patrimonio culturale e la partecipazione cittadina.

Tre milioni di investimento per la cultura in città. Sono online gli avvisi pubblici “Cultura Napoli 2026” e “Cultura è partecipazione” per un palinsesto annuale di iniziative da svolgersi nelle dieci Municipalità cittadine e per un dialogo continuo con gli operatori del settore."Con ‘Cultura. Napolitoday.it

comune napoli punta culturaCultura Napoli, stanziati 3 milioni con due avvisi pubblici - Manfredi: ‘Si rafforza modello di programmazione per iniziative in ogni quartiere’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. expartibus.it

