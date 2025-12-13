Il Comune di Napoli punta sulla cultura | stanziati 3 milioni di euro di investimenti

Il Comune di Napoli investe 3 milioni di euro nella promozione culturale, con avvisi pubblici come “Cultura Napoli 2026” e “Cultura è partecipazione”. Questi strumenti favoriscono iniziative nelle dieci Municipalità e stimolano un dialogo costante con gli operatori del settore, puntando a rafforzare il patrimonio culturale e la partecipazione cittadina.

Tre milioni di investimento per la cultura in città. Sono online gli avvisi pubblici "Cultura Napoli 2026" e "Cultura è partecipazione" per un palinsesto annuale di iniziative da svolgersi nelle dieci Municipalità cittadine e per un dialogo continuo con gli operatori del settore."Con 'Cultura.

Natale a Napoli 2025: eventi, musica e iniziative in città - Dal 5 dicembre all’11 gennaio Napoli ospita concerti, rassegne, festival e progetti culturali diffusi in tutte le Municipalità. napolike.it

Comune di Napoli. . ?????????????????? ????????????????, ???????????? ?? ?????????????? ???????????? ?????????????? ???????? ???????????????? Sono 25 gli istituti scolastici coinvolti nella seconda edizione del progetto sulla sicurezza stradale promosso dalla Polizia Locale con gli a - facebook.com facebook

??Il Comune di Napoli promuove la sicurezza stradale con due iniziative: la campagna di comunicazione “Pensaci tu! In strada non servono miracoli” e il progetto educativo “In sicurezza… per la vita!” che coinvolge 25 istituti superiori. comune.napoli.it/pens x.com

Intervista a Emilia Petruccelli, ideatrice EDIT Napoli e beneficiaria dell'incentivo Cultura Crea

