Dimissioni Sarri e caos Lazio l’annuncio in diretta | la cessione che fa saltare il banco

Le recenti dimissioni di Sarri e le tensioni interne stanno influenzando la situazione della Lazio, già complessa dopo i primi acquisti. La possibile cessione di un elemento chiave potrebbe provocare ulteriori ripercussioni, creando incertezza sul futuro del club. Attualmente, il mercato biancoceleste si trova in una fase di stallo, con le operazioni in sospeso e il clima nel club che rimane teso.

Il mercato biancoceleste vive una fase molto delicata dopo i primi acquisti: un addio scatenerebbe il caos a Formello La Lazio sta vivendo un momento di stallo sul mercato. Dopo gli arrivi di Ratkov e Taylor, i biancocelesti sembravano sempre più vicini ad almeno un altro colpo a centrocampo che poteva essere Toth del Ferencvaros. In attesa sempre di eventuali uscite come Tavares e Cancellieri che avrebbero aperto ad altri innesti (Pedraza già bloccato per giugno) e il sogno Rayan. Il mancato accordo con i rispettivi club e l'inserimento del Bournemouth di Tiago Pinto ha ostacolato un po' le cose.

Calciomercato Lazio, Sarri ferma le uscite: il caso Romagnoli e il rischio dimissioni - Dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos, adesso Mau vuole esercitare il ... ilmessaggero.it

Sarri-Lazio: caos sugli arbitri. “Non sono all’altezza, fanno arrabbiare anche Padre Pio. Noleggiamoli all’estero”. E il club lo sconfessa - Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, arrivate dopo la sconfitta dei suoi in casa dell’Inter. calciomercato.com

#Lazio, #Sarri verso le dimissioni dall’ospedale Ecco come sta e quando ritorna in panchina il tecnico x.com

‘9 GENNAIO’ – Lazio, Diddi presenta i nuovi: “Taylor da top club, mezzala sinistra ideale di Sarri. Ratkov prospetto ancora non pronto” (AUDIO) facebook

