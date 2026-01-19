Diretta gol Serie A | Lazio Como 0-3 finisce qui! Pesante ko per Sarri Nico Paz illumina

La 21ª giornata di Serie A si conclude con la sconfitta della Lazio contro il Como per 0-3, un risultato che segna un momento difficile per Sarri e i suoi. La partita ha visto al centro Nico Paz, che ha brillato nel match. Di seguito, la sintesi, i risultati e gli aggiornamenti in tempo reale delle sfide di questa giornata di campionato.

