Sarri fiducioso | la Lazio può puntare più in alto un bilancio positivo nonostante la classifica attuale in Serie A

Maurizio Sarri sostiene che la Lazio abbia le capacità per migliorare, anche se la squadra si trova attualmente a metà classifica in Serie A. Dopo le ultime partite, l’allenatore indica segnali di crescita e sottolinea che il bilancio complessivo della stagione resta positivo, nonostante i risultati recenti. In una conferenza stampa, Sarri ha spiegato che la squadra lavora duramente per raggiungere obiettivi più ambiziosi e che i margini di miglioramento sono evidenti.

Sarri Rivendica Valore: La Lazio Oltre la Classifica, un Bilancio in Corso. Roma, 14 febbraio 2026 – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha espresso la sua convinzione che la squadra possieda un potenziale superiore alla sua attuale posizione in classifica. L’affermazione, rilasciata a margine dell’ultima giornata di Serie A, apre un dibattito sulle dinamiche del campionato e sulle aspettative che gravano sulla società romana. Un Bilancio Senza Delusioni. Sarri ha evitato di esprimere delusione per il rendimento complessivo della Lazio, concentrandosi invece sugli aspetti positivi e sulle prospettive future.🔗 Leggi su Ameve.eu Pecci fermato sul più bello: "Ma il Misano può puntare in alto" Pecci si ferma proprio nel momento in cui sembrava pronto a tornare in pista. Calcio Serie C. La Pianese va in ‘vacanza’ con il pieno di soddisfazioni. Gorelli sicuro: "Il bilancio non può essere che positivo» La Pianese chiude il 2025 con un pareggio casalingo contro la Ternana, terminando il girone di andata in modo positivo. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sarri dopo il pareggio dello Stadium: Abbiamo avuto due volte la palla del 3-1 contro la Juve, c'è un po' di rammarico; Sarri è in fiducia Palladino in risalita Che Lazio-Atalanta!; Le parole di Sarri dopo Bologna-Lazio: In crescita? Non perdiamo in trasferta da novembre. Orgoglioso dei ragazzi: sono arrivati sul dischetto con una lucidità invidiabile; La Juve perde i pezzi, la Lazio li recupera: Sarri ritrova un titolare per il ritorno da ex allo Stadium. Lazio, Sarri: «Risultato bugiardo, ora serve mentalità. I tifosi vorrebbero essere competitivi»Altro scontro diretto, altra sconfitta con attenuanti. Dopo le fatiche di coppa Italia e contro un rivale più riposato, una Lazio decimata dall’emergenza perde la quarta gara ... ilmessaggero.it Sarri diretta dopo Lazio-Atalanta: interviste e conferenza stampa LIVELe dichiarazioni dell'allenatore dei biancocelesti dopo la sconfitta casalinga contro la squadra di Palladino: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it #Maldini non segna ma fa segnare. Da quando #Sarri lo ha proposto al centro dell'attacco la manovra offensiva ha guadagnato in efficienza: - 3 gol al Genoa - 2 gol alla Juve - 1 gol al Bologna Con gli emiliani il numero 27 ci è andato molto vicino con un bellis facebook Provedel l’anno scorso era il peggior portiere per gol evitati. Quest’anno il migliore 2º dietro Maignan, pari a Svilar. Para il rigore a Ferguson, nel primo tempo compie un miracolo sullo 0-0. Altro grande merito di #Sarri, nell’avergli dato fiducia ad inizio stagion x.com