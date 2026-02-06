Pecci fermato sul più bello | Ma il Misano può puntare in alto

Pecci si ferma proprio nel momento in cui sembrava pronto a tornare in pista. L’ex calciatore è stato fermato da un infortunio, ma non si dà per vinto e sogna comunque di rimettersi in gioco quanto prima.

Lo stop è arrivato nel momento migliore, ma la voglia di tornare in campo è già più forte dell’infortunio. Operato il 28 gennaio per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e del piatto tibiale, l’attaccante del Misano, l’ex Rimini, Alessandro Pecci, ha iniziato da pochi giorni il percorso di rieducazione dopo l’intervento. I primi segnali sono incoraggianti: cammina già con le stampelle e l’obiettivo è farsi trovare pronto per la preparazione della prossima stagione. Il rammarico è tutto per un avvio di campionato interrotto troppo presto. "Peccato, avevo iniziato alla grande: mi sono fatto male alla nona giornata a Bellaria". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

