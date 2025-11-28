Milan Lazio, i convocati di Sarri. Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista per la trasferta di Milano. I giocatori a disposizione per la sfida Tutto secondo le indiscrezioni della vigilia in casa Lazio. Maurizio Sarri ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta di Milano e non ci sono assolutamente novità. Presente anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan Lazio, svelati i convocati biancocelesti: le scelte di Sarri su Castellanos e Gila. Intanto c’è un gradito ritorno