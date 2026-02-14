Rissa al campo sportivo dopo l' Under 17 a Sapri | intervengono i carabinieri

Da salernotoday.it 14 feb 2026

Una rissa scoppiata al campo sportivo di Sapri, dopo la partita Under 17, ha portato all’intervento dei carabinieri. La lite tra alcuni ragazzi si è rapidamente estesa anche sugli spalti, creando scompiglio tra i presenti. Un testimone ha riferito che le tensioni sono aumentate subito dopo il fischio finale, con i giovani che si sono affrontati con spintoni e parole grosse.

Tensione alle stelle al campo sportivo di Sapri, dove al termine di una gara del campionato Under 17 si è accesa una rissa che ha coinvolto spalti e terreno di gioco. Secondo una prima ricostruzione - riporta 105 Tv - subito dopo il triplice fischio sarebbero volate parole grosse tra i presenti, degenerando in spinte e contatti fisici che hanno visto protagonisti sia alcuni genitori sia i giovani calciatori. Momenti concitati che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che sono riusciti a riportare la calma e a separare i gruppi coinvolti.

