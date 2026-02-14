Rissa al campo sportivo dopo l' Under 17 a Sapri | intervengono i carabinieri

Una rissa scoppiata al campo sportivo di Sapri, dopo la partita Under 17, ha portato all’intervento dei carabinieri. La lite tra alcuni ragazzi si è rapidamente estesa anche sugli spalti, creando scompiglio tra i presenti. Un testimone ha riferito che le tensioni sono aumentate subito dopo il fischio finale, con i giovani che si sono affrontati con spintoni e parole grosse.

Nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre, ad Aprilia si sono vissuti momenti di tensione a seguito di un incidente che ha scatenato una rissa.

Nuova rissa davanti a una scuola nel centro della città.

