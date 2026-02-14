Santa Liberata Nuovo ricorso al Tar Toscana

Il Comune di Orbetello ha presentato un nuovo ricorso al Tar Toscana per contestare le modalità di gara relative alle concessioni demaniali di Santa Liberata. La decisione nasce dopo che alcune irregolarità sono state segnalate durante la procedura di affidamento, che ha sollevato dubbi tra gli operatori locali. Il tribunale amministrativo dovrà ora esaminare le procedure adottate e verificare se siano state rispettate tutte le norme previste dalla legge.

ORBETELLO Il Tar Toscana chiamato nuovamente a verificare le modalità di gara del Comune di Orbetello in merito alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime di Santa Liberata. A circa un anno dal precedente ricorso, risolto con l'annullamento in autotutela delle gara da parte del Comune, la società Biba Boats srl. ha presentato un nuovo ricorso contro la determinazione dirigenziale n. 1043 del 30 dicembre 2025, con cui il Comune ha indetto una procedura comparativa per l'affidamento di cinque concessioni demaniali nel Canale di Santa Liberata. Lo comunica lo studio legale Spada, tramite l'avvocato Franklin Varioli Pietrasanta, che per conto della società denuncia "gravi irregolarità" nella procedura.