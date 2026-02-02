La decisione sulla nomina del nuovo primario di Ginecologia all’ospedale di Civitanova resta in sospeso. L’Azienda sanitaria ha presentato ricorso al Tar contro la graduatoria, che vede Stefano Cecchi al primo posto. Oggi o domani si saprà se il concorso continuerà secondo i piani o se ci saranno novità.

Oggi o domani sapremo quale sarà la decisione dell’Ast in merito al concorso per la nomina del primario di Ginecologia e Ostetricia all’ ospedale di Civitanova, la cui graduatoria vede al primo posto Stefano Cecchi. Il secondo arrivato, Francesco Magliacano, "staccato" per 0,28 punti, infatti, ha invitato la stessa Ast ad annullare la relazione di sintesi e, di conseguenza, la graduatoria, in autotutela dell’ente, visto che i suoi legali avrebbero rilevato diverse incongruenze tra quanto previsto nel bando e i curricula presentati. L’Ast dovrà comunque pubblicare una determina, a firma del direttore generale, inerente al concorso, ma sono diversi gli scenari possibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo primario di Ginecologia. Sulla scelta pende il ricorso al Tar

Approfondimenti su Civitanova Marche

Il Comitato dei 15 giuristi, promotore della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio, ha presentato un ricorso urgente al Tar del Lazio.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che chiedeva di spostare la data del referendum sulla giustizia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Civitanova Marche

Argomenti discussi: Primario di ginecologia, il duello. Cecchi nel mirino di Magliacano: Ora la graduatoria va annullata; Ospedale di Gavardo: il nuovo primario di Ginecologia è il dottor Vincenzo Massimo Prestia; Vincenzo Massimo Prestia nuovo primario di Ginecologia e Ostetricia; Laterza, nuova primaria di ginecologia: La passione dei medici italiani senza pari.

Ospedale di Gavardo: il nuovo primario di Ginecologia è il dottor Vincenzo Massimo PrestiaOspedale di Gavardo: il nuovo primario di Ginecologia è il dottor Vincenzo Massimo Prestia. Dal primo febbraio 2026. primabrescia.it

Gavardo, ecco il primario di ginecologia: nominato il dottor Massimo PestiaGavardo. La Struttura Complessa di Ginecologia dell’Ospedale di Gavardo a partire dal 1° febbraio, avrà un nuovo Direttore con la nomina del dr. Vincenzo ... quibrescia.it

Delia e Alberto tornano in prima serata su Rai 1 insieme a tutti gli altri protagonisti di Cuori che, in questa terza stagione devono fare i conti con un nuovo primario e i notevoli progressi tecnologici degli anni '70. - facebook.com facebook

Primo giorno con il nuovo primario. Cominciamo bene… #Cuori3 stasera su Rai1 e RaiPlay. x.com