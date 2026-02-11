Sanremo 2026 Malika Ayane – Animali Notturni

Questa mattina Malika Ayane è salita sul palco di Sanremo 2026 per presentare il suo brano

Malika Ayane rappresenta l’anima più sofisticata e internazionale del pop italiano contemporaneo, distinguendosi per un timbro vocale vellutato e una classe innata. Milanese, classe ’84, ha saputo mescolare sapientemente soul, jazz e melodia mediterranea in album fondamentali come Grovigli e Naïf. La sua carriera è costellata di perle come Come foglie, scritta per lei da Giuliano Sangiorgi, e hit radiofoniche del calibro di Senza fare sul serio. Interprete colta e mai scontata, che si tratti di ballate intime o di pezzi synth-pop, resta un punto di riferimento per chi cerca una musica che sappia essere, allo stesso tempo, popolare e di estrema qualità.🔗 Leggi su Open.online

Malika Ayane torna a sfidarsi sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Malika Ayane porta sul palco di Sanremo 2026 la sua nuova canzone

A Sanremo 2026 Malika Ayane con Animali Notturni

Sanremo 2026, Malika Ayane: Innamorata pazza di Animali notturni. E punge il Festival: Donne col contagocceLa cantante, che parteciperà alla kermesse con il brano Animali notturni, si è racconta lasciandosi andare anche a una frecciata leggermente polemica. libero.it

Malika Ayane a Sanremo 2026 con Animali notturni, il significato della canzone e il parere su Ghali e l’Eurovision dopo la presa di posizione di LevanteMalika Ayane si prepara a Sanremo 2026 con Animali notturni: dalla libertà personale al rapporto con i giovani, fino alle posizioni su politica, musica e libertà artistica. gay.it

#MalikaAyane torna al festival dopo 5 anni con "Animali notturni". Al Tg2 rivela: "Questa voce era l'unico modo per esprimermi" e "i palchi per me sono il posto più bello del mondo". Al #Tg2Rai ore 13,00 #11febbraio - facebook.com facebook

Malika Ayane: “Corro per superare i miei limiti. A Sanremo canterò la leggerezza” x.com