Sanremo 2026 | Festival solidarietà e memoria per Camilla Balestra un tributo civico e culturale

Camilla Balestra è stata ricordata a Sanremo, dove il Festival si trasforma in un'occasione di solidarietà e commemorazione. La città si impegna a onorare la memoria della giovane con eventi che coinvolgono il territorio e la comunità locale. Durante la settimana del festival, si svolgeranno iniziative che uniscono musica, impegno civico e ricordo pubblico.

Sanremo Ampliato: Un Festival che Vive di Solidarietà, Territori e Ricordo. Sanremo si prepara a vivere una settimana che va oltre le note del suo celebre Festival. Dal 22 al 28 febbraio, "Vivi Il Festival 2026" animerà la città ligure con un calendario di eventi collaterali dedicati alla solidarietà, alla valorizzazione del territorio e al ricordo di chi non c'è più, offrendo un'immagine di Sanremo come centro di impegno civico e culturale. Un Omaggio a Camilla e un Segnale di Vicinanza. Al cuore di questa edizione c'è il ricordo di Camilla Balestra, una giovane sanremese scomparsa prematuramente. Sanremo 2026, tra Blue Economy e solidarietà. Così la Liguria accoglie il Festival. Il presidente Bucci: Sanremo resterà qui, è il nostro orgoglio. Dal ranuncolo Giannina Gaslini ai treni speciali per Genova: ecco il piano della Regione per la settimana della kermesse. Sanremo, non solo note: al Méditerranée brilla Vivi Il Festival 2026. Dall'omaggio commosso alla piccola Camilla al ponte dei sapori tra Liguria e Calabria: al via l'evento che unisce solidarietà, moda ed eccellenze.