Sanremo 2026 torna Vivi il Festival | solidarietà e grandi eventi al Méditerranée

Vivi il Festival torna a Sanremo nel 2026 per raccogliere fondi a favore della memoria di Camilla, la bambina scomparsa a causa di un incidente stradale. L’evento si svolge al Méditerranée, coinvolgendo artisti, chef locali e associazioni di beneficenza. Durante la manifestazione, si possono assaggiare specialità calabresi e partecipare a iniziative di solidarietà rivolte alla famiglia della piccola.

Un programma ricchissimo quello di Vivi il Festival, tra il ricordo della piccola Camilla, eccellenze enogastronomiche calabresi e iniziative di. Un programma ricchissimo quello di Vivi il Festival, tra il ricordo della piccola Camilla, eccellenze enogastronomiche calabresi e iniziative di inclusione sociale nel cuore della città dei fiori Il countdown è terminato. Dal 22 al 28 febbraio 2026, la città dei fiori e delle note torna a pulsare con Vivi Il Festival, il format collaterale più atteso che trasforma la settimana canora in un mosaico di emozioni, cultura e sapori. La cornice d’eccezione sarà la Méditerranée – Luxury Location, elegante hub sul lungomare sanremese pronto a ospitare una kermesse che quest’anno sposta l’asticella oltre la semplice musica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

