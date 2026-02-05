Se Sanremo è Sanremo Un tributo al Festival

Questa sera il cuore del Festival di Sanremo batte più forte che mai. Tra le canzoni che hanno fatto la storia e quelle nuove portate sul palco, il pubblico si prepara a rivivere emozioni passate e presenti. Le note degli artisti si mescolano, creando un’atmosfera di festa e nostalgia che coinvolge tutti.

Canzoni che hanno segnato generazioni e che ancora oggi sono degli evergreen. Brani di artisti del presente e del passato, da ricantare assieme sotto al palco, per un salto all’indietro nel tempo, in un tributo alla storia del festival per eccellenza. Tutto questo sarà lo spettacolo dal titolo “Festival! Perché Sanremo è Sanremo“, uno show-concerto che andrà in scena sabato alle 21 al teatro Santa Maria di via Segramora a Biassono. A esibirsi sarà la band dei Lato 2, che renderà omaggio al meglio del repertorio sanremese, con passione, rispetto per gli originali e capacità di coinvolgere: il gruppo interpreterà brani storici, che per molti rappresentano un pezzo di vita, canzoni che per anni si sono cantate, amate e condivise. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

