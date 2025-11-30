Sanremo 2026 | chi sono i trenta cantanti in gara
L’attesa è finita, le indiscrezioni pure. Carlo Conti ha annunciato in diretta i trenta partecipanti al Festival 2026 che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio. Scorrendo la lista appare evidente che sarà un Festival con molti debuttanti (speriamo non allo sbaraglio) Nessuna grande sorpresa e a dire la verità nessun grande nome. Fedez torna ancora una volta insieme a Masin i (avevano duettato nella serata delle cover), tornano anche Patty Pravo, Malika Ayane e Francesco Renga. In ambito rock, il genere meno rappresentato al Festival negli ultimi anni, debuttano all’Ariston le Bambole di Pezza. Al debutto anche Tommaso Paradiso. 🔗 Leggi su Panorama.it
