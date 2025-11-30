Sanremo 2026 entra nel vivo con l’annuncio dei cantanti in gara da parte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Dopo il successo della scorsa edizione targata Conti, anche Sanremo 2026 porterà la firma dell’amatissimo volto di Rai 1. Come di consueto, con la fine del mese di novembre arriva l’attesissimo annuncio della lista dei cantanti in gara alla kermesse canora italiana per eccellenza. Oggi, Domenica 30 novembre 2025, il conduttore collegandosi con il Tg1 ha annunciato i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026? Ecco di seguito i nomi dei big e l’annuncio di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, chi sono i cantanti in gara ufficiali? I nomi dei big e le canzoni: l'annuncio di Carlo Conti