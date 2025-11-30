Sanremo 2026 chi sono i cantanti in gara ufficiali? I nomi dei big e le canzoni | l’annuncio di Carlo Conti
Sanremo 2026 entra nel vivo con l’annuncio dei cantanti in gara da parte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Dopo il successo della scorsa edizione targata Conti, anche Sanremo 2026 porterà la firma dell’amatissimo volto di Rai 1. Come di consueto, con la fine del mese di novembre arriva l’attesissimo annuncio della lista dei cantanti in gara alla kermesse canora italiana per eccellenza. Oggi, Domenica 30 novembre 2025, il conduttore collegandosi con il Tg1 ha annunciato i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026? Ecco di seguito i nomi dei big e l’annuncio di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Destinazione Sanremo! Sono in partenza per la capitale della canzone italiana i nostri Silvio Ferrara e Sophia Renna, entrambi della V A musicale. Sono stati selezionati tra i 5 studenti che hanno inviato la propria candidatura per il progetto “Dialoghi sonori”, - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, chi sono i Big in gara: l’annuncio di Carlo Conti - Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 al Tg1 delle 13. msn.com scrive
Sanremo 2026, i nomi dei cantanti “big” in gara: l'annuncio di Carlo Conti al Tg1, chi ci sarà e i (tanti) no eccellenti - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia oggi domenica 30 novembre 2025 tutti i nomi dei cantanti in gara nella categoria big. Da leggo.it
Sanremo 2026: ecco i cantanti in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana - 30: elenco in aggiornamento e un nuovo vincitore pronto a raccogliere l’eredità di Olly ... Come scrive giornalelavoce.it