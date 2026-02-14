Il governo del Guatemala ha deciso di interrompere gradualmente il programma di cooperazione sanitaria con Cuba, annunciando questa decisione l’11 febbraio. La causa principale, secondo le autorità locali, riguarda le tensioni politiche tra i due paesi e le difficoltà emerse nel mantenere gli accordi di assistenza medica. Questo cambiamento potrebbe influenzare le forniture di medici e farmaci cubani nel paese centroamericano, che negli ultimi anni hanno fornito assistenza a molte zone remote.

Storie Sanzioni per chi non caccia i medici che Cuba esporta ai paesi in crisi: al diktat Usa cedono Guatemala, Paraguay, Bahamas, Guyana. Ma ce ne sono oltre 30mila. Anche in Calabria Storie Sanzioni per chi non caccia i medici che Cuba esporta ai paesi in crisi: al diktat Usa cedono Guatemala, Paraguay, Bahamas, Guyana. Ma ce ne sono oltre 30mila. Anche in Calabria L’11 febbraio il Guatemala ha annunciato la cessazione progressiva del programma di cooperazione sanitaria con Cuba. Quattrocentododici operatori sanitari, di cui 333 medici, che dal 1998 lavorano nelle aree indigene e rurali del paese centroamericano, saranno gradualmente rispediti a casa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A più di tre mesi dalla firma del contratto, gli operatori sanitari in Sicilia aspettano ancora di ricevere le indennità di pronto soccorso.

Il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto di Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic, sospettati di aver aggredito un’operatrice sanitaria durante un intervento del 15 ottobre.

Non solo Greta… Anche gli operatori sanitari di tutto il mondo, insieme all’Oms, si impegnano per evitare una catastrofe sanitaria e ambientaleEcco le richieste ai leader mondiali di 300 organizzazioni che rappresentano 45 milioni di medici e professionisti sanitari di tutto il mondo. E anche l’Oms scende in campo con un rapporto speciale e ... quotidianosanita.it

Indennità di pronto soccorso per gli operatori sanitari, il Nursind: In Sicilia tutto fermoA oltre tre mesi dalla firma del contratto, il riconoscimento per i lavoratori non è stato ancora erogato. Il sindacato: Subito un confronto con la Regione ... palermotoday.it

