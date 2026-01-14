Il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto di Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic, sospettati di aver aggredito un’operatrice sanitaria durante un intervento del 15 ottobre. La decisione, basata sulla mancanza di flagranza, modifica la precedente posizione giudiziaria e apre a un diverso percorso processuale. La vicenda, che aveva suscitato attenzione pubblica, si conclude con questa pronuncia, confermando l’assenza di elementi sufficienti per mantenere l’arresto.

Luca Vildoza, giocatore della Virtus, e la moglie Milica Tasic, erano stati arrestati il 15 ottobre scorso con l’accusa di avere aggredito un’ operatrice sanitaria in servizio su un’ambulanza: ieri, il gip Alberto Ziroldi non ha convalidato l’arresto. Non esistevano elementi in quel momento né di flagranza né di ‘quasi flagranza’ che potevano legittimare un arresto, secondo il gip. Secondo il giudice, infatti, l’arresto è stato eseguito dalla polizia solo sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatrice e dalla sua collega nell’immediatezza dei fatti, senza una percezione diretta e immediata, da parte degli agenti, dei segni o delle lesioni che la persona offesa lamentava di aver subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vildoza e i sanitari del 118. Il giudice ribalta tutto: arresto non convalidato: "Nessuna flagranza"

Leggi anche: Vildoza e la moglie davanti al giudice: "Non abbiamo mai aggredito l’operatrice sanitaria del 118"

Leggi anche: Arresto non convalidato per Vildoza, l’amarezza dell’operatrice: “Sono sconcertata. Quindi ci saremmo inventati l’aggressione?”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vildoza e i sanitari del 118. Il giudice ribalta tutto: arresto non convalidato: Nessuna flagranza; Luca Vildoza della Virtus Bologna e la moglie davanti al giudice per l'aggressione agli operatori dell'ambulanza. L'avvocato: «Il loro arresto non era legittimo»; Vildoza e la moglie davanti al giudice: Non abbiamo mai aggredito l’operatrice sanitaria del 118; Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, arresto non convalidato per l'aggressione agli operatori della Croce Rossa: «Mancava la flagranza e la ricostruzione della coppia è più attendibile».

Vildoza e i sanitari del 118. Il giudice ribalta tutto: arresto non convalidato: "Nessuna flagranza" - Per il gip Ziroldi è verosimile la ricostruzione del cestista Virtus e della moglie, accusati di aggressione all’operatrice di un’ambulanza dopo una lite stradale "Non ci sono riscontri oggettivi al r ... msn.com