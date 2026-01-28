Salute | Consiglio Lazio approva legge su Dsa Aurigemma voto unanime vittoria comune

Questa mattina il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità una nuova legge dedicata alle persone con disturbi specifici di apprendimento, i Dsa. La decisione è arrivata senza opposizioni, dimostrando un consenso forte tra i consiglieri. Aurigemma ha commentato la vittoria come il risultato di un lavoro condiviso e importante per supportare chi ha bisogno di aiuti specifici. Ora la legge diventa ufficiale e potrà essere applicata sul territorio.

È stata approvata all’unanimità in Consiglio regionale la proposta di legge a favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (Dsa). In una nota, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha dichiarato: “È una vittoria per l’intera comunità del Lazio e un segnale di altissima maturità politica da parte di questa Assemblea. Quando l’obiettivo è la tutela dei diritti dei cittadini e il sostegno alle famiglie, il Consiglio regionale sa superare gli schieramenti per dare risposte concrete e condivise.” Un Iniziativa di Collaborazione Politica. Voglio sottolineare positivamente come il testo, nato su iniziativa di un consigliere dell’opposizione, sia stato accolto e sostenuto dall’intera maggioranza e da tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Salute: Consiglio Lazio approva legge su Dsa, Aurigemma “voto unanime vittoria comune” Approfondimenti su Consiglio Lazio Il Consiglio regionale approva la legge sulla continuità assistenziale, Cirillo: "Il voto unanime atto di responsabilità" Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità una legge dedicata a garantire la continuità dei servizi sanitari regionali. Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione su piano Usa. Trump: “Voto storico”. Hamas rigetta – La diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Consiglio Lazio Argomenti discussi: Luino approva le mozioni Artoni: No alla tassa sulla salute per i frontalieri. Disabilità. Consiglio regionale del Lazio approva legge, D’Amato: Risultato importante per iclusioneStanziati 5,5 milioni di euro per il 2022-2024, che si sommeranno alle risorse statali ed europee. Nella nuova legge sono previsti interventi in vari ambiti di applicazione: attività informativa e di ... quotidianosanita.it Liste d’attesa, Case Salute, vaccini e non solo. Consiglio regionale approva 7 ordini del giornoIl Consiglio regionale del Lazio, al termine della seduta straordinaria dedicata alla sanità, con un ordine del giorno promosso dalla maggioranza ha impegnato il presidente della Regione, in qualità ... quotidianosanita.it SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE Ore 12 – aula consiliare L’ordine del giorno ow.ly/cFY750Y4GMA #ConsiglioRegionale #LeggeRegionale #PsicologiaScolastica #DisturbiApprendimento #Lazio x.com LA GIORNATA IN #CONSIGLIOLAZIO: GLI APPUNTAMENTI DEL 27 GENNAIO Ore 11 – sala Di Carlo II Commissione - Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli All'ordine del giorno un'audizione sul tema: "Diritti umani e cooperazione inter - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.