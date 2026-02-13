Sanita’ | Aurigemma al convegno su cardiologia a Roma ricerca e prevenzione centrali

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha partecipato oggi a Roma a un convegno sulla cardiologia, dove ha sottolineato come la ricerca e la prevenzione siano fondamentali per migliorare la salute dei cittadini. Durante l'evento, ha annunciato nuovi investimenti in programmi di screening e innovazioni tecnologiche, con l’obiettivo di ridurre i ricoveri per malattie cardiache.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha preso parte oggi a Roma al convegno intitolato "Cardiologia 2026: what to do?". Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza di affrontare la continua evoluzione dell'innovazione nel campo cardiologico, evidenziando che è fondamentale lavorare per rafforzare la presa in carico dei pazienti. "In una fase in cui l'innovazione è in continua evoluzione anche nell'ambito cardiologico, è fondamentale lavorare per rafforzare la presa in carico, con dei percorsi diagnostici mirati attraverso un'attenta programmazione – ha dichiarato Aurigemma -.

