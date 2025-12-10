Sanità indagine Fonsad | ‘digitale in ritardo operatori favorevoli ma senza formazione e strumenti’

Un'indagine Fonsad evidenzia il ritardo del settore sanitario italiano nella digitalizzazione, nonostante l'adozione sia vista favorevolmente dagli operatori. Tuttavia, mancano formazione e strumenti adeguati, rallentando il progresso. L'Italia sta vivendo una rivoluzione digitale in campo sanitario, ma il percorso verso una piena integrazione richiede ancora importanti interventi normativi, organizzativi e culturali.

(Adnkronos) – In Italia è in atto una rivoluzione sanitaria nel campo della digitalizzazione che fa scuola in Europa, ma che ha ancora davanti a sé una strada lunga e richiede la messa a terra di un processo normativo, organizzativo e culturale. Di questo si è parlato oggi al ministero della Salute alla presenza di .

