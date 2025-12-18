Sanità digitale conferenza stampa sull' adozione e l' utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0

Venerdì 19 dicembre 2025 alle 11, si terrà una conferenza stampa dedicata all’adozione del Fascicolo sanitario elettronico 2.0. Grazie a un nuovo protocollo tra l’Ordine dei medici di Palermo e l’Azienda sanitaria provinciale, verranno illustrate le opportunità e le novità di questa innovativa piattaforma digitale, che mira a migliorare la gestione e l’accesso alle informazioni sanitarie dei cittadini.

Grazie a un protocollo d'intesa siglato tra l'Ordine dei medici di Palermo e l'Azienda sanitaria provinciale (Asp), sarà presentato venerdì 19 dicembre 2025 alle 11.30, a Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei medici di Palermo (via Padre Rosario da Partanna 22), il progetto "Adozione ed utilizzo.

