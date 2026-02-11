Battaglia contro la povertà sanitaria La raccolta del farmaco nel vivo

Le Giornate di raccolta del farmaco sono tornate. L’obiettivo è aiutare chi non può permettersi di curarsi. Il Banco Farmaceutico organizza questa iniziativa per raccogliere medicinali da banco donati dai cittadini. In tutta Italia, volontari e farmacie stanno lavorando insieme per distribuire i farmaci a chi ne ha più bisogno. È una battaglia concreta contro la povertà sanitaria, che coinvolge tutti e permette di fare la differenza.

Non tutti possono permettersi di curarsi, ma tutti possono contribuire a farlo. Sono tornate, con questo obiettivo, le Giornate di raccolta del farmaco (GRF), iniziativa nazionale promossa dal Banco Farmaceutico per contrastare la povertà sanitaria attraverso la donazione di medicinali da banco. La 26esima edizione è in programma da ieri a lunedì prossimo a Macerata e in tutta la provincia. Il progetto è stato presentato in Comune durante l'incontro tra il sindaco Sandro Parcaroli e Maurizio Galassi (foto), referente territoriale del Banco Farmaceutico. "Le Giornate di raccolta del farmaco sono un'iniziativa di grande valore sociale, che richiama la comunità a un gesto concreto di solidarietà", ha commentato Parcaroli.

