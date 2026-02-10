Povertà sanitaria in 51 farmacie modenesi tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, in 51 farmacie di Modena si terrà la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. Le farmacie partecipanti raccoglieranno farmaci non scaduti o inutilizzati, per aiutare chi ha difficoltà ad accedere alle medicine. L’iniziativa punta a ridurre la povertà sanitaria e a garantire un po’ di respiro a molte famiglie in difficoltà.

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, nelle farmacie del territorio provinciale, si svolgerà la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. In tutta Italia sono 6.000 le farmacie aderenti. Nelle 51 farmacie aderenti – 5 in più dello scorso anno - a Modena e provincia, dunque, i cittadini potranno acquistare uno o più medicinali da banco, che saranno messi a disposizione delle persone bisognose. I farmaci così acquistati saranno destinati a 22 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno pari a 8.545 confezioni. Durante l’edizione del 2025, sono state raccolte 5.796 confezioni (pari a un valore di 53.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Farmacie Modenesi

A Ancona si prepara la 26ª edizione delle Giornate di raccolta dei medicinali, in programma dal 10 al 16 febbraio 2026.

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, 162 farmacie del bolognese partecipano alla 26ª edizione delle giornate di raccolta del farmaco.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Farmacie Modenesi

Argomenti discussi: Contrasto alla povertà sanitaria: presentati i risultati del progetto Equità nella salute; Povertà sanitaria a Lecce: si parte. Ambulatorio mobile Caritas: mattinata a Santa Rosa; La solidarietà per contrastare la povertà sanitaria: dona un farmaco anche tu!; La solidarietà per contrastare la povertà sanitaria: dal 10 al 16 febbraio anche nelle farmacie modenesi le Giornate di Raccolta del Farmaco.

Povertà sanitaria in aumento, mezzo milione di persone chiede aiuto per cure e farmaci gratis. Deriva UsaSale in Italia la povertà sanitaria. Nel 2025 501.922 persone hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con il Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente ... blitzquotidiano.it

Contrasto alla Povertà Sanitaria nel Salento, illustrati i risultati del Progetto PNESNel corso dell'incontro, inoltre, sono stati illustrati il modello organizzativo adottato e le prospettive future del progetto ... leccenews24.it

Settimana solidale nelle farmacie italiane per sostenere chi vive in povertà sanitaria con medicinali da banco facebook

Combattere la povertà sanitaria donando un farmaco a chi non può permetterselo. È questo l'obiettivo della 26esima giornata della Raccolta del Farmaco promossa anche nella regione Puglia x.com