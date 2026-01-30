Una delegazione brasiliana di studenti di Medicina Modena per conoscere le progettualità su invecchiamento e demenza

Questa mattina si è chiusa a Modena l’esperienza di una delegazione di studenti brasiliani di Medicina. Dopo due settimane di visite e incontri, hanno ricevuto gli attestati di partecipazione al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze. Durante il soggiorno, hanno avuto modo di conoscere da vicino i servizi dell’Azienda USL di Modena, con un focus su invecchiamento e demenza.

L'Ausl ha accolto per due settimane i brasiliani. Questa mattina la consegna dei diplomi alla sede dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze di Modena Si è conclusa questa mattina con la consegna degli attestati di partecipazione presso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Modena, l'esperienza di due settimane di una delegazione di studenti brasiliani accolta nella nostra provincia per conoscere i servizi dell'Azienda USL di Modena. In particolare, sono stati quindici i laureandi in medicina ospitati nella nostra provincia, afferenti alla Rede Geronto (Rede internacional de pesquisas em gerontologia e sistemas de cuidado no envelhecimento), che raccoglie professionisti con l'obiettivo di promuovere la ricerca e le buone pratiche per l'invecchiamento.

