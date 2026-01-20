Delegazione sudcoreana a Palermo per studiare il sistema scolastico tecnico-professionale e la filiera formativa 4+2

Una delegazione sudcoreana visiterà Palermo per approfondire il sistema scolastico tecnico-professionale italiano, con focus sulla filiera formativa “4+2”. L’obiettivo è osservare l’organizzazione degli istituti tecnici e professionali, analizzando come questa struttura si integri con il mondo del lavoro. L’incontro rappresenta un’occasione per condividere esperienze e valutare possibili modelli di collaborazione tra i due sistemi educativi.

La tappa scelta è la Sicilia, dove alcune scuole hanno adottato percorsi integrati tra istruzione e impresa. A farlo sapere è l'USR per la Sicilia. Una trentina tra dirigenti scolastici e docenti universitari prenderanno parte alla visita. Provengono da istituti a indirizzo tecnico – meccanico, chimico e agrario – e da università, in particolare dalla Chungnam National University, promotrice dell'iniziativa. Le città di provenienza includono Seoul, Busan, Daegu e diverse province del Paese come Chungnam, Gyeongnam e Jeollabuk-do.

