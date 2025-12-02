J-POP Manga – Gli annunci Boy’s Love a Milan Games Week & Cartoomics
Il secondo giorno di Milan Games Week & Cartoomics dal Multiverse Stage, al termine del panel “Danmei, Manhwa, Manga: geografi e Boy’s Love contemporaneo”, J-POP Manga fa un secondo giro di annunci! Tre titoli decisamente hot che faranno impazzire gli appassionati di BL: Afterglow, Punks Triangle e l’attesissimo sequel Punks Triangle Stitch. Di seguito maggiori dettagli: Afterglow di Wagimoto Wagase (volume unico) Un Boy’s Love piccante e con una venatura di mistero Higuchi Kiyotaka ha toccato il fondo. Laureato in medicina e con una brillante carriera in cardiochirurgia davanti a sé, viene trasferito, improvvisamente e senza troppe spiegazioni, in una remota cittadina rurale del Kyushu come medico internista. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
