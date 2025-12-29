Nel mondo di Hollywood, le unioni tra celebrità continuano a suscitare interesse. Nel 2025, diverse coppie di fama hanno scelto di pronunciare il loro sì, confermando che, anche tra le luci della ribalta, il desiderio di condividere una vita rimane centrale. Un viaggio tra le nozze delle star, tra tradizione e modernità, che testimonia come l’amore, anche sotto i riflettori, trovi sempre il suo spazio.

Se si parla di matrimoni, a Hollywood, tutto è possibile, e nel 2025 per tante coppie celebri scoppiate altrettante star hanno deciso di andare all’altare, coronando il sogno di condividere una vita insieme. I matrimoni delle star del 2025. È il caso di Selena Gomez e Benny Blanco: la cantante e attrice 33enne e il produttore discografico 37enne si conoscevano da anni, ma a dicembre 2023 hanno svelato al mondo che l’amicizia si era trasformata in amore. A fine 2024 Blanco le ha fatto la fatidica proposta e Gomez ha detto sì: l’ultimo fine settimana di settembre 2025 si sono sposati con un’intima cerimonia che tra le damigelle contava Taylor Swift, storica amica di Selena e anche lei futura sposa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Jeff Bezos a Kristen Stewart: se si parla di matrimoni, a Hollywood tutto è possibile: nell'anno che si chiude tante coppie celebri si sono dette "sì"

