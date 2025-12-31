Le coppie famose che si sono lasciate nel 2025 | tutti gli addii vip più chiacchierati dell’anno

Nel corso del 2025, diverse coppie celebri hanno annunciato la fine della loro relazione. Tra le separazioni più discusse ci sono nomi noti del mondo dello spettacolo e della cultura, che hanno attirato l'attenzione dei media e del pubblico. Questo articolo presenta un riepilogo delle rotture più significative dell’anno, offrendo un quadro delle separazioni più chiacchierate tra le star nel corso degli ultimi dodici mesi.

Da Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales a Monica Bellucci e Tim Burton, fino alla separazione shock di Nicole Kidman e Keith Urban: ecco le rotture celebri che hanno segnato il 2025 Un anno record di separazioni tra le star Le coppie famose che si sono lasciate nel 2025: negli ultimi dodici mesi, il numero

Uomini e donne, le coppie che si sono lasciate nel 2025/ Da Martina e Gianmarco a Brando e Raffaella - Uomini e donne, le coppie che si sono lasciate nel 2025: ecco come è finita. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, ecco tutte le coppie che si sono lasciate nel 2025 - Andiamo a scoprire tutti gli amori nati nel dating show Uomini e Donne che quest’anno si sono detti addio (e non senza polemiche! isaechia.it

