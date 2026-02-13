Perchè il 14 febbraio si festeggia San Valentino

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, perché il vescovo di Terni fu martirizzato in questa data nel 273, durante il regno dell’Imperatore Aureliano. La leggenda racconta che Valentino, noto per i suoi gesti di affetto, donava fiori alle coppie di fidanzati che incontrava, sperando di portare fortuna alle loro relazioni. Quel giorno, la Chiesa ricorda il suo sacrificio e la sua passione per l’amore, che si sono tramandate nel tempo.

Secondo la leggenda il vescovo di Terni, ucciso sotto l’Imperatore Aureliano a Roma il 14 febbraio 273, era amante dei fiori che regalava alle coppie di fidanzati per augurare loro un'unione felice. Oggi è festeggiato in tutto il mondo come il "Santo dell'amore". La festa di San Valentino ha però origini molto lontane. Nella Roma imperiale il 15 Febbraio si festeggiavano i Lupercalia in onore del dio Lupercus protettore delle messi e del bestiame. Alla vigilia di questa festa, era abitudine che le ragazze da marito mettessero in una giara un bigliettino con scritto il loro nome che poi veniva estratto da giovani ragazzi.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il 13 febbraio, giorno prima di San Valentino, si diffonde il Galentine’s Day, una festa nata per celebrare l’amicizia tra donne.

Il Comune di Udine celebra San Valentino il 14 febbraio con una giornata dedicata alle coppie più longeve, mantenendo vivo il rito della fiera popolare nel borgo Pracchiuso, che quest’anno si svolgerà per il quarto anno consecutivo grazie all’organizzazione dell’associazione locale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Perché San Valentino si festeggia il 14 febbraio

Argomenti discussi: Perché il 14 febbraio celebriamo San Valentino?; San Valentino, la Toscana e la geografia (digitale) dell’amore: perché il 14 febbraio qui non fa battere il record; San Valentino a Nemi, il 13 e 14 febbraio concerto a Palazzo Ruspoli; Tradizioni di San Valentino in Spagna.

Il 14 febbraio è San Valentino, le origini della festa degli innamoratiSan Valentino è la festa degli innamorati e si celebra tutti gli anni il 14 febbraio. Ma non tutti sanno perché è stato scelto proprio questo giorno e qual è l’origine della festa ... zipnews.it

Febbraio: scopri perché è il mese più corto tra San Valentino, Carnevale e tradizioni italianeIl 14 febbraio si celebra San Valentino, la festa degli innamorati conosciuta in tutto il mondo. Ma pochi sanno che questa tradizione ha radici profondamente italiane, legate alla figura di Valentino ... corrieredellumbria.it

COSE PENSI DELLE PIZZE SEX & LOVE create da PizzAut per San Valentino Pizza Sex: pomodoro, fiordilatte 'nduja Calabrese, salame piccante, burratina pugliese e sesamo tostato Pizza Love: Fiordilatte, cuore di lattuga, Cotto Premium, salsa yogurt alle - facebook.com facebook

San Valentino con Il Tirreno: domani, sabato 14 febbraio, in edicola 9 pagine speciali con tutti i vostri messaggi. Le più belle frasi d’amore saranno poi valutate dalla nostra redazione: per le tre più belle scatteranno i premi x.com