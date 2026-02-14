La vera storia di San Valentino e come è nata la festa degli innamorati

San Valentino, festa degli innamorati, nasce da una storia di martirio e tradizioni antiche. La causa è legata alla figura di un santo cristiano che, secondo le leggende, aiutò i soldati a sposarsi di nascosto in un'epoca in cui il matrimonio era vietato. Nel corso dei secoli, questa ricorrenza ha assunto un significato più romantico, con scambi di biglietti e regali tra le coppie. Oggi, la festa si celebra in tutto il mondo con gesti simbolici e momenti di intimità.

Siete curiosi di scoprire come è nata la festa degli innamorati? Ecco la storia di San Valentino e le leggende intorno al martire. Non tutti sanno chi era San Valentino e qual è la sua storia. Il martire, diventato simbolo della festa degli innamorati, nasce a Terni intorno al 175 DC. Diventato primo vescovo della città umbra, Valentino era noto per la grande carità e umiltà. Secondo alcuni documenti rinvenuti nel corso del tempo, fu invitato a Roma da Cratone, oratore greco e latino, affinché guarisse il figlio infermo da anni. Dopo aver rimesso il giovane in salute, il martire riuscì a convertire al Cristianesimo il ragazzo insieme alla sua famiglia.