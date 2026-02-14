Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, ha portato a galla il vero volto dell’economia dell’amore. Le rose e i fiori, provenienti dal Sud America, vengono venduti a prezzi alle stelle nei negozi italiani, mentre le app di incontri aumentano le iscrizioni anche tra chi cerca solo compagnia. Nel frattempo, le truffe sentimentali si moltiplicano online e mettono in difficoltà molte persone. La precarietà del lavoro, invece, si riflette anche nel modo in cui si festeggia questa giornata, spesso senza grandi risorse.

Le rose e i fiori? Dal sud del mondo. Nessun appuntamento in vista? Ci pensano le app di dating. Lavoro per tutti? Sì, ma precario. No, non è nostra intenzione rovinare San Valentino, la festa per eccellenza degli innamorati che ricorre oggi, sabato 14 febbraio 2026. Più semplicemente, abbiamo indagato cosa ruota attorno alle celebrazioni, alle relazioni e alla dimensione del lavoro. In breve, l'economia dell'amore. Partiamo dalle dinamiche di mercato e dalle tendenze di consumo.

© Notizie.com - San Valentino, ovvero l’economia dell’amore: viaggio (non romantico) tra rose, app di dating e truffe sentimentali

Rose, cioccolatini e cene a lume di candela: a San Valentino i pescaresi mostrano il loro lato romantico.

Il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, porta con sé un forte impatto ambientale e sociale.

