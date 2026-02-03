Reggio Emilia | l’emozione della città è parte dell’identità del sindaco

Il sindaco di Reggio Emilia, Andrea Bonzi, ha raccontato di sentirsi parte della città. Per lui, questa terra è molto più di un semplice luogo di lavoro: è un’emozione che si sente nel cuore, un legame profondo che va oltre le parole. Bonzi ha detto che il suo ruolo si intreccia con l’anima di Reggio Emilia, e che ogni giorno cerca di rappresentare questa passione in modo autentico.

Il sindaco di Reggio Emilia, Andrea Bonzi, ha espresso un profondo legame con la città, riconoscendo nel suo territorio un'emozione che va oltre l'identità istituzionale. Questo rapporto, che si è evoluto nel tempo, è stato messo in evidenza durante l'evento "festivaLOVE 2026", presentato stasera al Teatro Boiardo di Scandiano. Daria Bignardi, che ha partecipato alla serata come madrina, ha presentato un monologo intitolato "Storia della mia solitudine", scritto specificatamente per l'occasione. Il Festival, in programma dal 29 al 31 maggio, mira a celebrare l'amore in tutte le sue forme, attraverso musica, incontri e spettacoli.

