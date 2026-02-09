Alberghi al completo e duecento camper in città San Valentino fa bene al turismo di Terni

Questa settimana Terni ha visto un aumento di presenze. Gli alberghi sono al completo e ci sono circa duecento camper in città, segno che il ponte di San Valentino porta un bel giro di visitatori. Le strutture ricettive hanno riempito le camere e molti turisti hanno scelto di passare il weekend nella città umbra. Un primo segnale positivo per il turismo locale, che si riprende dopo periodi difficili.

"Un primo risultato per quanto riguarda il programma di San Valentino e i cartelloni ad esso collegati è stato raggiunto questa settimana alberghi al completo così come per tante strutture ricettive. Ospiteremo inoltre 200 camper che saranno allocati in vari punti ristoro.

