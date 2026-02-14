?San Valentino nel Salento | cuori a Palazzo Carafa a Lecce e luminarie a Nardò

Il sindaco Adriana Poli Bortone ha installato dei grandi cuori luminosi sulla facciata di Palazzo Carafa a Lecce per celebrare San Valentino. Questa scelta ha trasformato l’edificio in un punto di attrazione, attirando molte persone che si fermano a scattare foto. Intanto, a Nardò, le strade si riempiono di luminarie colorate, creando un’atmosfera festosa e romantica per i cittadini.

Una volta erano sui semafori, ora sulla facciata di Palazzo Carafa: tornano a Lecce, per San Valentino, i cuori del sindaco Adriana Poli Bortone con un effetto scenico sorprendente, già da ieri sera. A Nardò, invece, un cielo di cuori sul centro storico, che diventa "a misura di innamorati". In occasione di San Valentino, l'amministrazione comunale neritina ha deciso di "declinare" a tema la scenografia del centro storico, in particolare via Duomo e corso Vittorio Emanuele II. Da qualche giorno infatti, è accesa una romantica installazione luminosa, opera dell'azienda "F.lli Parisi", con decine di cuori sospesi in aria.