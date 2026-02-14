Vietri sul Mare organizza l’evento Vietri in Love 2026 per celebrare San Valentino, attirando molti visitatori. La tradizione di decorare il borgo con cuori e tunnel d’amore rende la passeggiata tra le strade ancora più suggestiva. Le luci e le installazioni colorate trasformano il centro storico in un luogo ideale per le coppie che vogliono vivere momenti speciali. Questo appuntamento, che si ripete ogni anno, porta in città anche turisti provenienti da fuori regione.

"> Torna Vietri in Love 2026: La Magia di San Valentino a Vietri sul Mare. Preparati a vivere l’incanto di Vietri sul Mare con l’arrivo di Vietri in Love 2026, una manifestazione che trasforma il famoso borgo campano nel regno dell’amore per San Valentino. Le strade del paesino, noto per la sua pregiata ceramica, saranno illuminate da un intricato gioco di luci e decorazioni a tema. Questa edizione promette di rendere indimenticabile la festa degli innamorati, creando un’atmosfera calda e accogliente. Un Itinerario Romantico tra Luci e Sogni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Giaveno si prepara a celebrare San Valentino con l’evento

Treviso celebra San Valentino con un evento speciale: la “Sfida del Castel d’Amore”, una competizione medievale che si svolge nel cuore della città, attirando coppie e turisti desiderosi di immergersi nell’atmosfera romantica e antica della località.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dal borgo del patrono degli innamorati a Dante, a San Valentino anche la scelta è questione di cuore; A San Valentino Morro d'Alba si trasforma nel 'borgo di Cupido'; Morro d’Alba, il borgo dell’amore si prepara a San Valentino; È questo il borgo degli innamorati in Italia: a San Valentino puoi a spedire la tua lettera d’amore.

San Valentino nel borgo campano: passeggiata romantica tra cuori e tunnel d’amore.Preparati a vivere l’incanto di Vietri sul Mare con l’arrivo di Vietri in Love 2026, una manifestazione che trasforma il famoso borgo campano nel regno dell’amore per San Valentino. Le strade del paes ... napolipiu.com

San Valentino a Soave: guida al weekend in love nel borgo medievaleIl 14 e 15 febbraio, il borgo medievale di Soave si trasforma per San Valentino in Soave in Love – Un amore senza tempo ... veronaoggi.it

San Valentino per noi è questo. Una passeggiata lenta, le giacche imbottite, l’aria fresca, gli alberi intorno. Nessun rumore forte, nessuna corsa. Solo noi. L’amore non è mai stato fare grandi cose, ma scegliere ogni giorno la stessa direzione. Condividere sile facebook

Cosa vedere a San Valentino 2026: dai grandi classici romantici tornati al cinema alle nuove serie tv, ecco i titoli perfetti per celebrare la giornata degli innamorati x.com