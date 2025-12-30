Fiaccola olimpica oggi in Salento | Nardò Gallipoli Presicce-Acquarica Maglie Otranto Lecce Seconda giornata in Puglia

Oggi la fiaccola olimpica attraversa il Salento, passando per Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e Lecce, segnando la seconda giornata in Puglia. La foto ritrae Crispiano, dove la fiaccola è arrivata ieri, nell’ambito della tappa Matera-Taranto. Un momento di grande rilevanza che unisce le comunità locali in un percorso di spirito olimpico e condivisione.

La foto si riferisce a Crispiano, dove la fiamma olimpica è arrivata ieri nell'ambito della tappa Matera-Taranto. Il viaggio della torcia continua verso il 6 febbraio a Milano, stadio San Siro: oggi è la volta del leccese. —– Di seguito un comunicato diffuso da Coca-Cola: Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua ventitreesima giornata. La tappa parte da Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e si conclude a Lecce, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza Angelo Rizzo: un evento aperto al pubblico che accoglierà l'arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all'intera comunità.

