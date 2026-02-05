Giaveno città dell' amore | per San Valentino torna Due cuori e un campanile tra luci magia e mercatini
Giaveno si prepara a celebrare San Valentino con l’evento
Non è solo la festa degli innamorati, ma una celebrazione dell'amore in ogni sua forma: dalla cura per sé stessi al legame con la propria città. Dal 6 al 15 febbraio 2026, Giaveno si trasforma nuovamente nella "Città dei Cuori" con il ritorno dell’iniziativa “Due cuori e un campanile”. L'evento.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Giaveno Città
Natale a Bergamo: dal 24 novembre luci, mercatini e magia per le vie della città
Pretty Woman, il cult dell’amore torna al cinema per San Valentino
Ultime notizie su Giaveno Città
Argomenti discussi: Giaveno città dell'amore: per San Valentino torna Due cuori e un campanile tra luci, magia e mercatini; Giaveno in Love diventa partecipato con le iniziative di San Valentino; San Valentino in città: luce, cuori e partecipazione con Giaveno in L?ve; La città più romantica dove trascorrere San Valentino? E' in provincia di Torino.
San Valentino a Giaveno: la città dei cuori celebra l’amore universale con installazioni e interattivitàGIAVENO – Giaveno si conferma ancora una volta la capitale dell’amore in Val Sangone con l’avvio dell’iniziativa Due cuori e un campanile, un evento che travalica il semplice romanticismo per abbrac ... lagendanews.com
SAN VALENTINO A GIAVENO: LUCI E CUORI PER GLI INNAMORATIGIAVENO - Per San valentino torna Due cuori e un campanile, ovvero l’iniziativa che trasforma Giaveno nella città dei cuori e dell’amore. Proiezioni luminose a tema (dal 6 al 15 febbraio) sulla Torr ... valsusaoggi.it
Vivi il mese dell'amore all'Acquario di Genova Festeggia San Valentino tra i fondali marini e aiutaci a trovare un nome per tre piccoli di pinguino! facebook
Festeggia con noi allo Stadio San Valentino Tutti i dettagli dell’iniziativa sslazio.it/news/bigliette… #AvantiLazio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.