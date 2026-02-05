Giaveno città dell' amore | per San Valentino torna Due cuori e un campanile tra luci magia e mercatini

Giaveno si prepara a celebrare San Valentino con l’evento

Non è solo la festa degli innamorati, ma una celebrazione dell'amore in ogni sua forma: dalla cura per sé stessi al legame con la propria città. Dal 6 al 15 febbraio 2026, Giaveno si trasforma nuovamente nella "Città dei Cuori" con il ritorno dell’iniziativa “Due cuori e un campanile”. L'evento.🔗 Leggi su Torinotoday.it

San Valentino a Giaveno: la città dei cuori celebra l’amore universale con installazioni e interattivitàGIAVENO – Giaveno si conferma ancora una volta la capitale dell’amore in Val Sangone con l’avvio dell’iniziativa Due cuori e un campanile, un evento che travalica il semplice romanticismo per abbrac ... lagendanews.com

