San Valentino le dediche degli innamorati Un inno all’amore che parte dal cuore

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, gli innamorati scrivono dediche che esprimono i loro sentimenti più profondi. La causa di queste parole d’amore nasce dal desiderio di condividere emozioni vere, spesso attraverso frasi semplici ma sinceri. Per molti, questa ricorrenza rappresenta l’occasione di mettere nero su bianco i propri sentimenti, come ha fatto una donna che ha scritto: “Non cercavo nulla, finché non ho trovato tutto in te”. Quel messaggio, condiviso sui social, ha ricevuto centinaia di like e commenti di apprezzamento.

'Non cercavo nulla,finche' non ho trovato tutto in te. Sei l'alba che non stanca, il porto sicuro dopo la tempesta,l'unica casa che non ha mura, la nota mancante, in una canzone che cercavo di scrivere da sempre'. Valerio Marani *** 'Sei la mia Passione' *** La vita ci ha cambiato. I miei errori ci hanno allontanato. Tanti anni abbiamo passato assieme e non c'è giorno in cui io non voglia alzarmi la mattina al tuo fianco. Ti Amo Federica!! Buon compleanno e buon San Valentino.. *** 'San Valentino è sempre' *** 'Buon San Valentino a te, Denis, che sei tutto il mio mondo'. Cinzia, Bertinoro. *** 'Non posso immaginare la mia vita senza te.