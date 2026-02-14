San Valentino la storia e le origini della festa degli innamorati

San Valentino viene celebrato oggi come festa degli innamorati, ma le sue origini affondano nell’antica Roma, dove nel 496 d.C. il papa Gelasio I ufficializzò questa ricorrenza. La scelta di questa data deriva da un’antica tradizione che collegava il santo a un rito di corteggiamento, e ancora oggi molte coppie scambiano biglietti e regali nel giorno dedicato agli innamorati.

(Adnkronos) – San Valentino è arrivato. Oggi è la festa degli innamorati. Ma come nasce questa ricorrenza? Focus Cultura ripercorre la storia partendo dalla tradizionale festa degli innamorati che risale all'epoca romana, nel 496 d. C., quando l'allora papa Gelasio I volle porre fine ai lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco..

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si celebra l’amore in tutto il mondo.

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, porta con sé tante proposte romantiche e di stile per chi desidera sorprendere la persona amata.

San Valentino La Storia Segreta del Santo degli InnamoratiLeggenda, Miracoli Insegnamenti #shorts

